تشكيل فيفا 20: استبعاد صلاح ورونالدو

شهد تشكيل العام في لعبة كرة القدم الإلكترونية الشهيرة "فيفا 20"، العديد من المفاجآت من بينها استبعاد مهاجم ليفربول محمد صلاح، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

وسيطر لاعبو ليفربول على التشكيلة بوجود 5 لاعبين.

ونشر الحساب الرسمي لفيفا 20 عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تشكيل العام، الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: آليسون بيكر (ليفربول).

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد (ليفربول) – فيرجيل فان دايك (ليفربول) – ماتيس دي ليخت (أياكس ويوفنتوس) – أندي روبرتسون (ليفربول).

خط الوسط: نغولو كانتي (تشيلسي) – كيفين دي بروينه (مانشستر سيتي) – فرينكي دي يونغ (أياكس وبرشلونة).

خط الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة) – كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) – ساديو ماني (ليفربول).