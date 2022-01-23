تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي

يلتقي ليفربول مع مستضيفه كريستال بالاس اليوم الأحد على ملعب سيلهيرست بارك ضمن المرحلة الـ 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل الريدز المركز الثاني على سلم الترتيب برصيد 45 نقطة، فيما يأتي كريستال بالاس في المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة.

وتقام المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق خالد الحدي.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام كريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: يورغن كلوب.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، كيرتيس جونز.

خط الهجوم: ديوغو جوتا، روبرتو فيرمينو، تاكومي مينامينو.