تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ميلان اليوم في دوري الأبطال

يخوض ليفربول الإنجليزي تحدياً مهماً على أرضه اليوم الأربعاء حين يستضيف ميلان الإيطالي على ملعب آنفيلد لحساب المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة الساعة 10:00 ليلاً بتوقيت مكة المكرمة، وتنقلها شبكة بي إن سبورتس عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

ويغيب عن الريدز النجم الصاعد هارفي إيليوت الذي تعرض لإصابة خطيرة مطلع الأسبوع، ومن المتوقع أن يعوضه النجم المخضرم جوردان هندرسون في خط الوسط.

تشكيلة ليفربول المتوقعة لمواجهة اليوم:

المدرب: يورغن كلوب.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، تياغو آلكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوغو جوتا، ساديو ماني.