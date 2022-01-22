تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ساوثهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي

يحل مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً على غريمه ساوثهامبتون اليوم السبت في لقاء يشهده ملعب ساينت ماريز ضمن المرحلة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل سيتي صدارة الترتيب برصيد 56 نقطة، فيما يقبع ساوثهامبتون في المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة.

وتقام المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام ساوثهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جوسيب غوارديولا.

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياش، آيميريك لابورت، جواو كانسيلو.

خط الوسط: كيفين دي بروينه، رودري، بريناردو سيلفا.

خط الهجوم: غابرييل جيزوس، فيل فودين، رحيم ستيرلينغ.