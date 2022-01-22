تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام ويست هام اليوم في الدوري الإنجليزي

يستضيف مانشستر يونايتد غريمه ويست هام يونايتد في مواجهة مرتقبة اليوم السبت على ملعب أولد ترافورد ضمن المرحلة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق الشياطين الحمر المركز السابع برصيد 35 نقطة، فيما يتفوق عليه ويست هام بفارق نقطتين في المركز الرابع.

وتقام المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق أحمد البلوشي.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام ويست هام اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: رالف رانغنيك.

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: ديوغو دالوت، رافاييل فاران، هاري ماغواير، أليكس تيليش.

خط الوسط: برونو فيرنانديش، سكوت ماكتوميناي، فريد.

خط الهجوم: مايسون غرينوود، كريستيانو رونالدو، أنثوني إيلانغا.