تشكيل مصر المتوقع أمام كوت ديفوار اليوم في كأس أمم إفريقيا

يخوض منتخب مصر مواجهة صعبة ومرتقبة أمام نظيره الإيفواري (ساحل العاج) اليوم الأربعاء على ملعب أحمد أهيدجو ضمن دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقامة حالياً في الكاميرون.

وأنهى المصريون مرحلة المجموعات باحتلال المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

فيما احتل منتخب كوت ديفوار صدارة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط.

وتقام المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناتي beIN Sports HD 1 Max و beIN Sports HD 2 Max بتعليق علي محمد علي.

تشكيلة مصر المتوقعة أمام ساحل العاج اليوم في كأس الأمم الإفريقية (بطريقة 4-3-3):

المدرب: كارلوس كيروش.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: عمر السولية، محمد النني، حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد.