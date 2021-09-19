تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة يوفنتوس اليوم في الدوري الإيطالي

يسعى ميلان لتناسي خيبته الأوروبية حين يحل ضيفاً ثقيلاً الليلة على مستضيفه يوفنتوس في لقاء قمة المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وسقط الروسونيري الأسبوع الماضي أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2-3.

وتقام مباراة الليلة على ملعب يوفنتوس آرينا في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعتها عبر قناة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب بتعليق فهد العتيبي.

ويستمر غياب زلاتان إبراهيموفيتش عن الروسونيري، فيما تبدو مشاركة الحارس مايك ماينيان غير مؤكدة.

تشكيلة ميلان المتوقعة لمباراة اليوم:

المدرب: ستيفانو بيولي.

حراسة المرمى: مايك ماينيان.

خط الدفاع: دافيدي كالابريا، سيمون كيير، فيكايو توموري، تيو هيرنانديز.

خط الوسط: ساندرو تونالي، فرانك كيسي، أليساندرو فلورينزي، براهيم دياز، رافاييل لياو.

خط الهجوم: أوليفييه جيرو.