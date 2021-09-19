  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة يوفنتوس اليوم في الدوري الإيطالي

تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة يوفنتوس اليوم في الدوري الإيطالي

منشور 19 أيلول / سبتمبر 2021 - 12:43
ميلان في مهمة صعبة أمام يوفنتوس
ميلان في مهمة صعبة أمام يوفنتوس

يسعى ميلان لتناسي خيبته الأوروبية حين يحل ضيفاً ثقيلاً الليلة على مستضيفه يوفنتوس في لقاء قمة المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وسقط الروسونيري الأسبوع الماضي أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2-3.

وتقام مباراة الليلة على ملعب يوفنتوس آرينا في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعتها عبر قناة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب بتعليق فهد العتيبي.

ويستمر غياب زلاتان إبراهيموفيتش عن الروسونيري، فيما تبدو مشاركة الحارس مايك ماينيان غير مؤكدة.

تشكيلة ميلان المتوقعة لمباراة اليوم:

المدرب: ستيفانو بيولي.

حراسة المرمى: مايك ماينيان.
خط الدفاع: دافيدي كالابريا، سيمون كيير، فيكايو توموري، تيو هيرنانديز.
خط الوسط: ساندرو تونالي، فرانك كيسي، أليساندرو فلورينزي، براهيم دياز، رافاييل لياو.
خط الهجوم: أوليفييه جيرو.

كلمات دالة:ميلانيوفنتوسالدوري الإيطاليأوليفييه جيروستيفانو بيولي

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...