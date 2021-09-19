تشكيل يوفنتوس المتوقع للقاء ميلان اليوم في الدوري الإيطالي

يستضيف يوفنتوس غريمه ميلان اليوم في قمة المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي وعينه على تحقيق الانتصار لتعويض بدايته المخيبة للموسم الجديد.

وتقام المواجهة الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر موقع يوتيوب على قناة الدوري الإيطالي الرسمية بتعليق فهد العتيبي.

ومن المتوقع أن ألا يشارك فيديريكو كييزا مع البيانكونيري منذ بداية المباراة، وقد يعمل المدرب ماسيميليانو آليغري على إشراكه بحال قضت الحاجة لذلك.

فيما يغيب بالتأكيد فيديريكو بيرنارديسكي لإصابته في الركبة.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة لمباراة اليوم:

المدرب: ماسيميليانو آليغري.

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: دانيلو، ليوناردو بونوتشي، جيورجيو كييليني، أليكس ساندرو.

خط الوسط: خوان كوادرادو، رودريغو بينتانكور، مانويل لوكاتيلي، أدريان رابيو.

خط الهجوم: ألفارو موراتا، باولو ديبالا.