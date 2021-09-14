تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة زينيت في دوري الأبطال اليوم

يسافر يوفنتوس الإيطالي إلى السويد اليوم الثلاثاء لمواجهة مستضيفه مالمو على ملعب مالمو ستاديون لحساب المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.
وتقام المباراة الساعة 10:00 ليلاً بتوقيت مكة المكرمة وتبث عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 3 HD Premium بتعليق أحمد البلوشي.
وسيكون على البيانكونيري خوض اللقاء دون خدمات نجمه المتألق فيديريكو كييزا، إضافة إلى آرتور ميلو، والتعاقد الجديد كايو جورج.
تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة اليوم:
المدرب ماسيميليانو آليغري
حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.
خط الدفاع: خوان كوادرادو، ماتيس دي ليخت، جيورجيو كييليني، أليكس ساندرو.
خط الوسط: رودريغو بينتانكور، مانويل لوكاتيلي، أدريان رابيو.
خط الهجوم: فيديريكو بيرنارديسكي، ألفارو موراتا، باولو ديبالا.
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