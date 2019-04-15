تشيلسي الأقرب لاستقطاب كوتينيو

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية اليوم الاثنين، أن تشيلسي يعد الأقرب للتعاقد مع فيليبي كوتينيو في حالة مغادرته برشلونة وفقاً لمصادر مقربة من الدولي البرازيلي وناديه الكتالوني.

ورفض كوتينيو فكرة الانتقال إلى مانشستر يونايتد بحكم العداوة التاريخية مع ليفربول ناديه السابق، لذلك في حالة عودته من جديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز فإن تشيلسي يبدو الوجهة الأنسب للاعب وعائلته.

ومن المتوقع أن يُصر النادي اللندني على تحقيق نتائج إيجابية من الاستئناف الذي قدمه إلى المحكمة الرياضية، بعد إيقافه عن التعاقدات لمدة فترتي انتقالات بسبب عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويحاول تشيلسي إيقاف العقوبة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، للتعاقد الفوري مع كوتينيو المرشح لخلافة إيدين هازارد الذي سينتقل بشكل شبه مؤكد إلى ريال مدريد.