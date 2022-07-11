تشيلسي غير مقتنع بـ رونالدو ونيمار

قالت صحيفة "إيفنينغ ستاندرد" الإنجليزية أن إدارة تشيلسي مستعدة لتجاهل ضم النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار والبحث عن أهداف أخرى في سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

وبعد اقتراب البرازيلي الآخر رافينيا نجم ليدز يونايتد من الانتقال إلى برشلونة، وعدم اقتناع المدير الفني الألماني توماس توخيل برونالدو (مانشستر يونايتد) ونيمار (باريس سان جيرمان)، سيتوجب على النادي اللندني التفكير بخيارات أخرى.

وبات النجم الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينغ في طريقه إلى تشيلسي، لكن الفريق ما زال بحاجة لتدعيمات أخرى.

رونالدو ونيمار خارج حسابات تشيلسي

ولا يبدو أن البلوز سيتحركون لجلب CR7 أو نيمار في الأسابيع المقبلة، على عكس ما تناقلته وسائل الإعلام من اهتمام كبير بهما من قبل القائمين على النادي.