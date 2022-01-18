تشيلسي مستعد لإعادة هازارد إلى ستامفورد بريدج

يتابع تشيلسي بطل أوروبا وضعية النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد مع ريال مدريد بانتباه شديد وفقاً لتقارير إعلامية صدرت يوم الثلاثاء.

وكشفت أنباء خلال الأيام الأخيرة أن صاحب الـ 31 عاماً بات يريد الرحيل عن النادي الملكي جراء قلة دقائق اللعب وتعامل الإدارة مع كثرة إصاباته.

وقال إدواردو إيندا محلل أوكيدياريو في تصريحات لبرنامج "إل تشرينيغتو" الإسباني: "هازارد قريب للغاية من العودة إلى تشيلسي.

"يرغب إيدين في أن يرحل خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري وناديه يريد حصول كذلك أيضاً.

"إذا لم يحصل ذلك في يناير، فسيتم الأمر بعد نهاية الموسم الجاري، فعلاقته مع المدير الفني (كارلو أنشيلوتي) غير موجودة أساساً."