تشيلسي مستعد لشراء ديمبيلي فوراً

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية أن موسى سيسوكو وكيل أعمال الهداف الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي تواجد في لندن هذا الأسبوع لعقد مفاوضات مع تشيلسي المهتم بخدمات اللاعب.

ويسعى النادي اللندني للحصول على خدمات المهاجم البالغ من العمر 24 عاماً فوراً وفقاً للصحيفة.

ويستطيع ديمبيلي الانتقال إلى البلوز دون مقابل بحلول الصيف القادم حينما ينتهي عقده الحالي مع برشلونة.

لكن أبطال أوروبا يريدون قدوم الفرنسي الآن حتى يساعد الفريق فيما تبقى من الموسم الجاري.

وسيجتمع اللاعب بالتالي مع مدربه السابق توماس توخيل الذي أشرف عليه في السابق في بوروسيا دورتموند.

يذكر أن العلاقة ساءت بين النجم الشاب وناديه خلال الأسابيع الأخيرة مما اضطر الإدارة الكتالونية لمطالبة اللاعب بالرحيل هذا الشهر.