تشيلسي مستعد لمبادلة لوكاكو بلاوتارو مارتينيز

يستعد تشيلسي لاختبار تمسك إنتر ميلان بهدافه الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية خلال الساعات الأخيرة.

ويبحث الألماني توماس توخيل مدرب البلوز عن مهاجم فذ يستطيع حل مشكلة الفريق اللندني التهديفية نظراً لتذبذب مستويات اللاعبين الذين يتواجدون تحت إمرته حالياً.

وقالت الصحيفة الإيطالية أن توخيل وضع عينه على لاوتارو الذي قدم مستويات لا بأس بها رفقة النيراتزوري.

ولا يمانع الألماني بمبادلة النجم روميلو لوكاكو مقابل المهاجم الأرجنتيني نظراً لتردي العلاقة التي تجمعه بالبلجيكي الموسم الماضي.

وفشل اللاعب الذي تعاقد معه تشيلسي مقابل نحو 100 مليون جنيه استرليني من إنتر تحديداً في تقديم أي شيء يذكر خلال العام الذي قضاه في ملعب ستامفورد بريدج.

وسيكون رحيل لوكاكو أمراً متوقعاً خلال الأسابيع القادمة، وتبدو عودته إلى إنتر خياراً مثالياً لجميع الأطراف المعنية.

لكن النادي الإيطالي قد لا يكون مستعداً للتضحية بلاوتارو لإتمام هذه الصفقة.