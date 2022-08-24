تشيلسي مطالب بدفع 150 مليون يورو للتعاقد مع رفائيل لياو

يتوجب على تشيلسي دفع قرابة 150 مليون يورو إذا ما أراد التعاقد مع النجم الدولي البرتغالي الصاعد رفائيل لياو مهاجم أي سي ميلان هذا الصيف.

وقالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية اليوم الأربعاء أن إدارة بطل السيري آ أعلمت نظيرتها الإنجليزية بأنها لن تتخلى عن لاعب سبورتينغ لشبونة وليل السابق البالغ من العمر 23 عاماً مقابل مبلغ بخس.

ويعود ذلك لوجود بنود في عقد اللاعب الحالي مع ميلان تشترط دفع قرابة 16.5 مليون يورو لسبورتينغ لشبونة نظير فسخ الاتفاق الذي كان يربط اللاعب بالنادي البرتغالي.

كما سيحصل ليل على 15 بالمئة من قيمة أي صفقة بيع للمهاجم الشاب، وهو شرط أساسي أسهم في نقل اللاعب إلى ملعب سان سيرو عام 2019.

ومع أن البند الذي كان يسمح لرفائيل لياو بالرحيل عن ميلان وقيمته 150 مليون يورو انتهى الشهر الماضي، إلا أن تشيلسي سيكون مطالباً بدفع مبلغ مشابه إذا ما أراد شراء اللاعب فعلياً.

ميلان يخشى خسارة رفائيل لياو

يذكر أن البرتغالي الذي يستطيع اللعب في متوسط الهجوم أو على الجناح لم يمدد عقده بعد مع العملاق الإيطالي والذي سينتهي في عام 2024 مما سيجبر الإدارة على بيعه قريباً ما لم يتم التوصل لاتفاق يناسب الطرفين.