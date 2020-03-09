تشيلسي مهتم بضم تير شتيغين

كشف تقرير عن سعي تشيلسي للظفر بخدمات مارك أندريه تير شتيغين حارس برشلونة، خلال الانتقالات الصيفية.

ونقلت صحيفة «سبورت» الكتالونية عن «دايلي إكسبريس» البريطانية أن النادي اللندني مهتم جداً بضم الدولي الألماني إذا كانت إدارة البارسا مستعدة للتفاوض حول بيعه الصيف المقبل.

وأضافت: «الحارس كيبا آريزابالاغا أصاب المدرب فرانك لامبارد بالإحباط، لدرجة أنه طالب إدارة النادي بالبحث عن بديل».

ويعتلي تير شتيغين قائمة المرشحين لحراسة عرين البلوز، إلى جانب أندريه أونانا (أياكس أمستردام)، وجيانلويجي دوناروما (ميلان).

وأشار التقرير إلى أن تشيلسي يأمل في تقديم عرض لتير شتغين، نظراً لأن الحارس الألماني لم يوقع على عقد جديد مع برشلونة حتى الآن.

ويسعى لامبارد لبناء فريق قوي يساعده على المنافسة بقوة الموسم القادم.