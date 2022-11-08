تشيلسي وآرسنال وميلان يطاردون لاعباً إيرانياً

انضم تشيلسي وآرسنال الإنجليزيان لفريق ميلان الإيطالي في السعي للتعاقد مع النجم الدولي الإيراني مهدي طارمي المتألق حالياً في صفوف بورتو البرتغالي.

وبدأ العملاقان الإنجليزيان في تكثيف الجهود لضم اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً والذي جذب أنظار العديد من الأندية في أوروبا.

تشيلسي ينافس آرسنال وميلان على توقيع طارمي

وكشف الصحفي التركي أكرم كونور مؤخراً عن اهتمام ميلان وتشيلسي وآرسنال بالمهاجم الذي سجل 13 هدفاً وصنع 7 أهداف أخرى في 18 مباراة مع بورتو في جميع البطولات حتى الآن هذا الموسم.

ويرتبط اللاعب بعقدٍ مع النادي البرتغالي العريق يمتد حتى الثلاثين من يونيو من عام 2024 ولا تتجاوز قيمته السوقية حالياً حاجز الـ 20 مليون يورو وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.