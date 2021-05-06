تشيلسي وإنتر ميلان يتابعان وضع بيانيتش في برشلونة

قالت تقارير أن تشيلسي وإنتر ميلان يتابعان تطور وضعية نجم الوسط ميراليم بيانيتش مع برشلونة.

وفشل الدولي البوسني في فرض نفسه مع البارسا وإقناع المدرب رونالد كومان بقدراته بعد قدومه الصيف الماضي من يوفنتوس في صفقة تبادلية حصل خلالها النادي الإيطالي على خدمات لاعب الوسط آرتور.

ومع أن بيانيتش لم يطالب بالرحيل عن برشلونة، إلا أن صحيفة "سبورت" الكتالونية أكدت أنه لا يمانع الاستماع لأي عروض مقدمة.

ويتصدر تشيلسي وإنتر الفرق المهتمة بخدمات لاعب الوسط صاحب الـ 31 عاماً الذي تألق في السابق مع أولمبيك ليون وروما قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس عام 2016.

وحتى هذه اللحظة، لم تكشف إدارة برشلونة عن موقفها النهائي حيال بقاء بيانيتش من عدمه، مما سيفتح الباب لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.