تشيلسي واثق من التعاقد مع هالاند هذا الصيف

كشفت تقارير إعلامية أن رومان آبراموفيتش رئيس تشيلسي مقتنع بأنه سينجح في ضم المهاجم الشاب إيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

ويرغب النادي اللندني بتدعيم خطه الأمامي بمهاجم قناص، لحل مشكلته الهجومية التي عانى منها إجمالاً الموسم الماضي رغم فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا.

وفشل تيمو فيرنر وكاي هافيرتز في تقديم الإضافة المطلوبة بعدما تعاقد معهم البلوز صيف العام المنصرم.

آبراموفيتش سيبذل المستطاع لضم هالاند

وقالت صحيفة "دايلي إكسبريس" البريطانية أن آبراموفيتش مستعد لدفع مبالغ إضافية بهدف ضمان ضم اللاعب الشاب.

وتشير تقارير أخرى إلى أن الصفقة قد تشمل تامي آبراهام الذي لا يبدو ضمن مخططات المدرب توماس توخيل للموسم القادم.

ويبدو صاحب الـ 20 عاماً متقبلاً لفكرة اللعب مع تشيلسي كونه بطل أوروبا وقادر على المنافسة مجدداً على اللقب القاري.