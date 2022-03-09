تشيلسي وباريس سان جيرمان يستهدفان رياض محرز

قال موقع "فوت ميركاتو" أن باريس سان جيرمان وتشيلسي يستهدفان الحصول على خدمات النجم الدولي الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي.

ويقدم صاحب الـ 31 عاماً مستويات استثنائية رفقة السيتيزنز هذا الموسم بعدما سجل 21 هدفاً في 33 مباراة في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم.

ويرتبط الجزائري المتألق بعقدٍ مع سيتي يمتد حتى صيف عام 2023 وتبلغ قيمته الحالية 40 مليون يورو فقط وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت".

وحاول باريس سان جيرمان التعاقد مع محرز العام الماضي، وسيسعى للتحرك من أجله مرة أخرى الصيف القادم على ما يبدو.

كما يرغب تشيلسي في تعزيز صفوفه بلاعب يستطيع تسجيل الكثير من الأهداف، ويبدو نجم ليستر سيتي السابق أحد أبرز الأهداف التي يسعى لضمها.