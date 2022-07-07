تشيلسي وبرشلونة ويوفنتوس في سباق لضم كوليبالي

يبدو أن الصراع سيكون محتدماً هذا الصيف على خدمات النجم الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي، في ظل اهتمام تشيلسي وبرشلونة ويوفنتوس به.

وقال الموثوق جيانلوكا دي مارزيو أن الثلاثي العملاق يتنافس لاقتناص اللاعب العملاق، لكن يوفي يبدو الأقل حظاً في المسألة كون السنغالي يفضل الرحيل عن إيطاليا بشكلٍ عام إذا ما اضطر لمغادرة نابولي.

لكن يوفنتوس يتابع التطورات أولاً بأول كونه يقترب من خسارة نجمه الهولندي ماتيس دي ليخت.

وتصب الترشيحات في خانة انتقال كوليبالي إلى تشيلسي الأقوى من الناحية الاقتصادية، مقارنة ببرشلونة الذي يعاني من صعوبات غير مسبوقة.

وخاض السنغالي 317 مباراة مع نابولي في جميع البطولات حتى الآن سجل خلالها 14 هدفاً وصنع 11 هدف آخر، ويرتبط بعقدٍ يمتد حتى صيف عام 2023.