تشيلسي وسيتي يتوصلان لاتفاق حول انتقال ستيرلينغ

بات جناح مانشستر سيتي رحيم ستيرلينغ في طريقه ليكون أول الصفقات الكبيرة لتشيلسي في عهد مالكه الجديد الأميركي تود بولي، إذ أفادت تقارير إعلامية الأحد باتفاق الناديين على الرسوم المالية لعملية الانتقال.

وأفادت شبكة "سكاي" الرياضية إلى أن الدولي الإنجليزي سيكلّف تشيلسي 47.5 مليون جنيه استرليني (57.1 مليون دولار)، بينما تعتقد "بي بي سي" أن القيمة تصل إلى 50 مليون جنيه تتضمن المكافآت.

وكان تشيلسي قد وافق قبل أربعة أيام، بحسب الصحافة أيضاً، على الشروط الشخصية لستيرلينغ وينتظر الفحص الطبي لتوقيع عقد قُدّرت مدته بخمس سنوات مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وحقق الدولي الإنجليزي أربعة ألقاب في الدوري الممتاز من بين تسعة ألقاب رئيسية منذ انضمامه إلى سيتي من ليفربول في عام 2015.

وسجل ستيرلينغ الذي كان لاعباً رئيسياً في بداياته ضمن خطط المدرب الإسباني بيب غوارديولا، 131 هدفاً في 337 مباراة.

لكن رغم ذلك، بات مكانه كأساسي مهدداً مع ضم جاك غريليش مقابل 100 مليون جنيه العام الماضي، بالإضافة إلى بروز فيل فودين.

وكان سيتي عزز خياراته الهجومية للموسم الجديد بالتعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند والأرجنتيني جوليان ألفاريس.

أ ف ب