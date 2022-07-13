رسمياً: تشيلسي يتعاقد مع رحيم ستيرلينغ

أكد تشيلسي اليوم الأربعاء تعاقده بصورة رسمية مع النجم الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينغ من جاره مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي لمدة خمسة أعوام قادمة.

وسيغادر الجناح البالغ من العمر 27 عاماً صفوف السيتزنز بهدف الحصول على فرص أكبر للمشاركة مع البلوز قبل أشهر قليلة من منافسات كأس العالم قطر 2022.

وسيخفف قدوم اللاعب من الرحيل المؤثر للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الذي انتقل إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة قبل أيام.

وقال موقع "جول" العالمي أن قيمة الصفقة وصلت إلى نحو 47.5 مليون جنيه استرليني، علماً بأن عقد ستيرلينغ مع سيتي كان يمتد لموسم آخر.

وسيتقاضى الدولي الإنجليزي الذي يفضل اللعب على الجناحين قرابة 300 ألف جنيه أسبوعياً مع الفريق اللندني ليصبح صاحب الأجر الأعلى فيه.