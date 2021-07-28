تشيلسي يباشر مفاوضات ضم كوندي من إشبيلية

يخطط تشيلسي لاستغلال مصاعب إشبيلية الاقتصادية من خلال التحرك للحصول على توقيع المدافع الفرنسي المتألق جولز كوندي هذا الصيف.

ويعد النجم الشاب البالغ 22 عاماً من أبرز المدافعين الصاعدين في أوروبا الموسم الماضي، وسيكون بإمكان البلوز تحريره من عقده بدفع الشرط الجزائي وقيمته 80 مليون يورو.

مانشستر يونايتد ينافس تشيلسي على توقيع النجم الفرنسي

ويتابع مانشستر يونايتد أيضاً تطورات وضعية اللاعب، إلا أن بطل أوروبا يبدو أكثر حرصاً على إتمام الصفقة.

ويرغب توماس توخيل مدرب الفريق اللندني في تدعيم الصفوف، ويرى في الفرنسي خير بديل للراحلين فيكايو توموري إلى ميلان، ومارك غويهي إلى كريستال بالاس.

يذكر أن كوندي انتقل إلى إشبيلية عاماً 2018 وخاض معه 88 مباراة سجل خلالها 6 أهداف.