تشيلسي يبدأ مفاوضات ضم نيمار

كشفت تقارير إعلامية أن نادي تشيلسي الإنجليزي باشر مفاوضات ضم النجم الدولي البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال موقع "لي 10 سبورت" الفرنسي أن تود بولي رئيس النادي اللندني اجتمع بإدارة سان جيرمان الشهر الماضي في باريس لمناقشة مسألة انتقال الهداف البرازيلي.

وساءت علاقة صاحب الـ 31 عاماً مع ألتراس النادي الفرنسي خلال الأشهر الماضية جراء المستويات الباهتة التي قدمها مع أنه يتقاضى أجوراً باهظة.

نيمار لا يمانع ارتداء قميص تشيلسي

كان البرازيلي متردداً حيال الانتقال إلى تشيلسي في السابق، إلا أنه يبدو أكثر تقبلاً للفكرة في الوقت الراهن كونه يدرك أن باريس سان جيرمان بصدد إجراء ثورة في صفوفه سيتخلى بموجبها عن بعض اللاعبين على غرار الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويمتد عقد البرازيلي مع بطل الليغ 1 حتى صيف عام 2025، إلا أن بيعه سيكون أمراً قابلاً للحدوث خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.