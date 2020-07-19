تشيلسي يبلغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مان يونايتد

تأهل تشيلسي لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ويمبلي في نصف النهائي.

في الوقت الذي كانت تسير فيه الأمور نحو انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، انتزع أوليفييه جيرو الهدف الأول لتشيلسي، بعد تلقيه تمريرة متقنة من سيزار آزبيليكويتا، ليسددها في المرمى وسط تعامل خاطىء من الحارس دافيد دي خيا.

وأسفر الشوط الثاني عن مفاجأة صادمة أخرى لمانشستر، حينما تقدم مايسون ماونت وسدد كرة متوسطة القوة على حدود منطقة الجزاء، فشل دي خيا في التعامل معها بغرابة، ليتسبب في الهدف الثاني.

حسم هاري ماغواير الجدل تماماً في الدقيقة 74 من زمن اللقاء، بإحراز الهدف الثالث بالخطأ في مرمى فريقه من تمريرة لماركوس ألونسو.

وفي الدقيقة 86 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح يونايتد، سجل منها برونو فيرنانديش هدف فريقه الوحيد.

بهذه النتيجة، يخرج مانشستر يونايتد من البطولة، فيما يلاقي تشيلسي في ديربي لندني بالنهائي غريمه آرسنال في 1 أغسطس القادم على ملعب ويمبلي.