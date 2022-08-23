تشيلسي يتابع وضعية رافاييل لياو في ميلان

تدرس إدارة تشيلسي التقدم بعرضٍ رسمي لضم النجم الدولي البرتغالي المتألق رافاييل لياو من أي سي ميلان قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويبحث البلوز عن تعاقدات جديدة لتدعيم صفوف فريق المدرب توماس توخيل بعد البداية السيئة للموسم الجديد.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" أن إدارة النادي اللندني وضعت لياو ضمن قائمة الخيارات المقترحة في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقده مع ميلان.

وسيصبح تحرك تشيلسي لضم صاحب الـ 23 عاماً أكثر جدية إذا ما تبين أنه لن يجدد عقده مع الروسونيري.

وفي هذه الحالة، سيعمل بطل إيطاليا على بيع البرتغالي سريعاً مستغلاً قيمته المرتفعة في الوقت الراهن.

ويرتبط لياو بعقدٍ مع ميلان يمتد حتى صيف عام 2024 وتبلغ قيمته حالياً قرابة 70 مليون يورو وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.