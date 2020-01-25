تشيلسي يتجاوز هال سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل تشيلسي إلى دور الـ 16 في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على هال سيتي بثنائية لهدف في الدور الرابع من البطولة.

بدأ البلوز المباراة بسيطرة وخطورة على المرمى حتى نجح في الدقيقة السادسة من تسجيل الهدف الأول عن طريق ميتشي باتشواي بعد تسديدة اصطدمت في المدافع وغيرت اتجاهها.

وتراجع تشيلسي قليلاً بعد الهدف، لكن هجماته المرتدة كانت خطيرة من مايسون ماونت وباتشواي دون تسجيل أي هدف.

وشهد الشوط الثاني تفوق كبير لهال سيتي وسيطرة كاملة مع هجمات متنوعة لكن دون خطورة حقيقة على حارس البلوز.

وأجبر النمور الضيوف على التراجع لمناطقهم الدفاعية مع إمطارهم بوابل من الهجمات المتواصلة، بينما اكتفت كتيبة فرانك لامبارد بالبحث عن المرتدات السريعة التي فشل في القيام بها بالشكل المطلوب.

وعلى عكس سير المباراة، نجح فيكايو توموري في تسجيل الهدف الثاني لتشيلسي بعد مخالفة لعبها روس باركلي ليقتل آمال أصحاب الأرض في التعديل.

وحاول تشيلسي إضافة الثالث ووصل بيدرو في أكثر من مناسبة لكن لم تترجم الفرص لأي هدف.

وأشعل هال اللقاء في الدقيقة 78 بهدف من ركلة حرة ارتطمت في ماتيو كوفاتشيتش لتغير اتجاهها وتربك الحارس ويلي كابايرو.

وكاد هال في أكثر من مناسبة أن يدرك التعادل، لكن المحاولات لم تتحول إلى أهداف.

يذكر أن توتنهام لم يحسم تأهله بعد في كأس الاتحاد بعد التعادل مع ساوثهامبتون في مباراة الذهاب بهدف لكل فريق.