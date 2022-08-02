تشيلسي يتخلص من فيرنر

أجرى تشيلسي مفاوضات في الساعات الماضية مع آر بي لايبتزيغ حول إمكانية عودة النجم الدولي الألماني تيمو فيرنر إلى البوندسليغا هذا الصيف على سبيل الإعارة.

وانضم صاحب الـ 26 عاماً للبلوز في صيف عام 2020 قادماً من لايبتزيغ، لكنه عانى كثيراً في إنجلترا ولم تنجح مساعيه في إثبات نفسه حتى الآن.

وسجل الدولي الألماني 10 أهداف فقط خلال 26 مباراة مع تشيلسي في جميع البطولات.

ومع أن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو غادر إلى إنتر ميلان معاراً مطلع الصيف الجاري، إلا أن تشيلسي جلب الإنجليزي رحيم ستيرلينغ في المقابل لتدعيم خط المقدمة من مانشستر سيتي.

ويتقاضى فيرنر أجراً ضخماً مع النادي اللندني مقارنة بما سيكون لايبتزيغ مستعداً لتقديمه مما سيجبر اللاعب على قبول تخفيض في الراتب إذا ما أراد فعلياً إتمام الصفقة.

وخلال معسكر تشيلسي الاستعدادي في الولايات المتحدة، ألمح النجم الألماني إلى أنه قد يجد السعادة في صفوف فريق آخر.

وارتبط اسم اللاعب بنيوكاسل يونايتد ويوفنتوس لكن أجره المرتفع يعقد أي تحرك جدي لضمه.