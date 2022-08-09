تشيلسي يتخلص من 11 لاعباً هذا الصيف

تعمل إدارة نادي تشيلسي على التخلص من 11 لاعباً خلال نافذة الانتقالات الجارية وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "لندن إيفنينغ ستاندرد" البريطانية.

وبات الدولي الألماني تيمو فيرنر في طريقه للرجوع إلى آر بي لايبتزيغ في صفقة تقدر قيمتها بنحو 25 مليون جنيه استرليني.

كما وافق الظهير الإسباني ماركوس ألونسو على الانتقال إلى برشلونة في عقدٍ لمدة موسمين.

ويحتاج تشيلسي لتوفير سيولة مالية بعدما أنفق 165 مليون جنيه على تعاقدات جديدة هذا الصيف حتى الآن.

ومن الممكن أن يغادر كالوم هادسون أودوي النادي صوب بوروسيا دورتموند أو ساوثهامبتون.

كما يعمل مسؤولو البلوز على بيع أو إعارة اللاعبين الآخرين المغربي حكيم زياش، وروس باركلي، وبيلي غيلمور، وكينيدي، وإيمرسون بالميري، وميتشي باتشواي، وبابا رحمان، وإيثان آمبادو.