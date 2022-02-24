تشيلسي يتطلع لاستعارة هازارد من ريال مدريد

باشر تشيلسي مفاوضات رسمية من أجل الحصول على خدمات النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد من ريال مدريد وفقاً لإذاعة "ماركا" الإسبانية.

ويرغب النادي اللندني في الحصول على خدمات لاعبه السابق بعد نهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة.

وانتقل نجم الخط المهاجم إلى ريال مدريد في صيف عام 2019 مقابل 100 مليون يورو، لكنه عانى من انخفاض كبير في المستوى، كما تعرض لسلسلة من الإصابات المتلاحقة قللت من مشاركته مع الفريق.

ويمتد عقد النجم صاحب الـ 31 عاماً مع النادي الملكي حتى صيف عام 2024.

وغادر هازارد صفوف تشيلسي بعد 7 مواسم مميزة قضاها في لندن وفاز خلالها بالعديد من المناسبات.