تشيلسي يتعادل مع ليفربول 2-2 في قمة الدوري الإنجليزي

تعادل تشيلسي مع ضيفه ليفربول بهدفين لكلٍ منهما في مباراة مثيرة وقوية شهدها ملعب ستامفورد بريدج اليوم الأحد ضمن المرحلة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم الريدز بهدفين صاعقين سجلهما ساديو ماني والنجم المصري محمد صلاح في الدقيقتين 9 و 26 على التوالي.

لكن البلوز انتفضوا قبل نهاية الشوط وزاروا شباك الريدز في مناسبتين عن طريق ماتيو كوفاتشيتش وكريستيان بوليسيتش في الدقيقتين 42 و 45 على الترتيب.

تشيلسي وليفربول يخدمان مانشستر سيتي المتصدر

بهذا التعادل، رفع الفريق اللندني رصيده إلى 43 نقطة ليبقى ثانياً، كما رفع الفريق الضيف رصيده بدوره إلى 42 نقطة في المركز الثالث.

واستفاد مانشستر سيتي من هذه النتيجة كونه ابتعد في صدارة الترتيب برصيد 53 نقطة.