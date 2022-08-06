تشيلسي يتغلب على إيفرتون بهدفٍ وحيد في الدوري الإنجليزي

حقق تشيلسي فوزاً افتتاحياً مهماً على مستضيفه إيفرتون وبهدفٍ دون رد اليوم السبت في المباراة التي جرت بينهما على أرضية ملعب غوديسون بارك ضمن المرحلة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدين البلوز بهذا الانتصار للنجم الدولي الإيطالي جورجينيو الذي سجل هدف اللقاء اليتيم في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

تشيلسي وتوتنهام يفوزان وليفربول يتعثر

ورفع الفريق رصيده بهذا الانتصار إلى 3 نقاط، فيما بقي رصيد إيفرتون بقيادة مدربه فرانك لامبارد خالياً من النقاط.

وفي مواجهات أخرى ضمن المرحلة ذاتها، تعادل ليفربول مع فولهام 2-2، وسحق توتنهام غريمه ساوثهامبتون 4-1، وتفوق نيوكاسل يونايتد على نوتنغهام فوريست 2-0، وفاز ليدز يونايتد على ولفرهامبتون 2-1، وبورنموث على أستون فيلا 2-0.