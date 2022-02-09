تشيلسي يتغلب على الهلال بصعوبة ويبلغ نهائي مونديال الأندية

تفوق تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا على غريمه الهلال السعودي بطل آسيا بهدفٍ دون رد في اللقاء الصعب الذي أقيم بينهما اليوم الأربعاء على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة ليبلغ نهائي بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2021.

جاء هدف اللقاء الوحيد للبلوز عن طريق الهداف الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 32.

وسيلاقي تشيلسي بالتالي في النهائي غريمه بالميراس البرازيلي بطل أميركا الجنوبية يوم السبت القادم على ملعب محمد بن زايد.

أما الهلال فيواجه جاره الأهلي المصري في لقاء تحديد المركز الثالث في نفس اليوم على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة.

يذكر أن مونتيري المكسيكي احتل المركز الخامس بعد تغلبه على نظيره الجزيرة صاحب الضيافة بثلاثة أهداف لهدف في وقت مبكر من يوم الأربعاء.