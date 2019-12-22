تشيلسي يتغلب على توتنهام مورينيو بهدفين نظيفين

ألحق تشيلسي خسارة مؤثرة بمستضيفه توتنهام وبهدفين دون رد في لقاء الديربي اللندني الذي جرى على ملعب توتنهام هوتسبير لحساب المرحلة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفشل صاحب الضيافة تحت إشراف مدربه الجديد جوزيه مورينيو في تحقيق الفوز على فريقه الأسبق، لتتلقى شباك سبيرز بهدفي ويليان في الدقيقتين 12 و (49 من ركلة جزاء).

وأكمل توتنهام اللقاء منقوصاً منذ الدقيقة 62 جراء طرد مهاجمه هيونغ مين سون.

بهذا الانتصار، رفع تشيلسي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 26 نقطة في المركز السابع.