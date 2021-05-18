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تشيلسي يتغلب على ليستر سيتي ويقترب أكثر من دوري الأبطال

منشور 18 أيّار / مايو 2021 - 09:16
ليستر يواجه خطر الغياب عن دوري الأبطال بعد هذا السقوط
ليستر يواجه خطر الغياب عن دوري الأبطال بعد هذا السقوط

حقق تشيلسي فوزاً مثيراً على ضيفه ليستر سيتي بهدفين لهدف على ملعب ستامفورد بريدج ضمن المرحلة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز ليقترب أكثر من حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

جاء هدفا البلوز عن طريق أنتونيو روديغر (47)، وجورجينيو (66 من ركلة جزاء)، فيما سجل كيليتشي إيهياناتشو هدف الثعالب الوحيد في الدقيقة 76.

بهذه النتيجة، ارتقى تشيلسي إلى المركز الثالث برصيد 67 نقطة متجاوزاً ليستر سيتي بالذات الذي تجمد رصيده عند 66 نقطة ليتراجع بدوره إلى المركز الرابع ويضع نفسه في موقف صعب يفيد ليفربول خامس الترتيب بـ 63 نقطة ومباراة أقل.

وكان تشيلسي وليستر قد التقيا مطلع الأسبوع في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الذي انتهى بفوز فريق المدرب بريندان رودجرز بهدفٍ وحيد حمل توقيع يوري تيليمانس.

كلمات دالة:ليستر سيتيتشيلسيالدوري الإنجليزيأنتونيو روديغرجورجينيوكيليتشي إيهياناتشو

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