تشيلسي يتفوق على برايتون بثنائية جورجينيو وويليان

استعاد تشيلسي توازنه بعد هزيمته الأخيرة أمام ليفربول، بتحقيق فوز سهل على ضيفه برايتون بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت على ملعب ستامفورد بريدج لحساب المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ظلت النتيجة سلبية إلى أن تمكن مايسون ماونت من الحصول على ركلة جزاء بعد تعرضه للإعاقة من قبل آدم ويستر داخل منطقة الجزاء.

وسجل جورجينيو الركلة بنجاح في الدقيقة 50، وتبعه ويليان بهدف تأكيد الفوز من تسديدة من زاوية صعبة (76).

رفع تشيلسي رصيده بالتالي إلى 11 نقطة السادس، فيما تجمد رصيد برايتون عند 6 نقاط في المركز السادس عشر.