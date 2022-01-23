تشيلسي يتفوق على توتنهام بهدفين نظيفين في ديربي لندن

فاز تشيلسي بطل أوروبا على ضيفه توتنهام بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج ضمن المرحلة الـ 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدين البلوز بهذا الانتصار للنجم المغربي حكيم زياش الذي سجل هدف التقدم بتسديدة يسارية ملتفة رائعة سكنت الزاوية العلوية اليمنى للحارس هوغو لوريس في الدقيقة 47.

وأضاف البرازيلي تياغو سيلفا الهدف الثاني بعد 8 دقائق من رأسية.

تشيلسي يقلص الفارق مع ليفربول

بهذا الانتصار، رفع صاحب الضيافة رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط عن ليفربول ثاني الترتيب.

أما توتنهام هوتسبير فتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز السابع.