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تشيلسي يتفوق على منافسيه في سباق ضم رافاييل لياو

منشور 03 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 04:39
رافاييل لياو (المصدر: أ ف ب)
رافاييل لياو (المصدر: أ ف ب)

أكدت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية اليوم الاثنين أن تشيلسي يبذل قصارى جهده لتأمين خدمات النجم البرتغالي الصاعد رافاييل لياو جناح أي سي ميلان.

ويعمل مسؤولو البلوز من وراء الكواليس لاقتناص صاحب الـ 23 عاماً الذي بات أحد أبرز لاعبي الدوري الإيطالي ومنتخب بلاده البرتغالي في الآونة الأخيرة.

وادعت الصحيفة ذائعة الصيت أن تشيلسي بات الأقرب لحسم صفقة البرتغالي الشاب مقارنة بغيره من المهتمين، رغم أن قيمة التعاقد لن تقل عن 87 مليون جنيه استرليني بأي شكل من الأشكال.

إلى متى يمتد عقد لياو مع ميلان؟

وينتهي عقد الجناح السريع مع الروسونيري في صيف عام 2024 لكن مسؤولي النادي يعملون منذ فترة على إقناعه بالتوقيع على اتفاق جديد بشروط محسنة.

يذكر أن البرتغالي سجل 4 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى لزملائه خلال 9 مباريات ضمن الدوري الإيطالي هذا الموسم حتى الآن.

كلمات دالة:رافاييل لياوميلانتشيلسي

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