تشيلسي يتقرب من كوتينيو

اتخذ تشيلسي الخطوة الأولى في سباق التوقيع مع النجم فيليبي كوتينيو، بعدما فشل البرازيلي في التأقلم مع برشلونة ليخوض الموسم الحالي رفقة بايرن ميونيخ.

وظهر كوتينيو بمستوى جيد في ألمانيا، لكن صحيفة "سبورت" الكتالونية أكدت أن النادي البافاري لا يرغب في تفعيل خيار شراء البرازيلي بقيمة 105 ملايين جنيه استرليني، خاصة في ظل الظروف الحالية التي فرضها انتشار فيروس كورونا.

قرار بايرن وضع عدداً من الأندية في حالة تأهب مع اهتمام تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام وليستر سيتي، مما يعني إمكانية عودة كوتينيو لأجواء الدوري الإنجليزي، بعدما كان قد تألق مع ليفربول قبل الرحيل إلى البارسا مقابل 145 مليون جنيه.

ووفقاً لصحيفة "سبورت" الكتالونية فإن إدارة البلوز ستحاول استغلال العلاقة الجيدة مع كيا جورابشيان وكيل كوتينيو من أجل تسهيل عملية ضم موكله مقابل 92 مليون جنيه، لا سيما أن مدرب الفريق اللندني فرانك لامبارد معجب به، وفي جعبته أموال لسوق الانتقالات، بعدما كان النادي قد تعرّض في الفترة الماضية للحظر، إضافة لبيعه إيدين هازارد لريال مدريد.