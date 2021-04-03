تشيلسي يتلقى هزيمة غير متوقعة أمام ويست بروميتش

مُني تشيلسي بالخسارة الأولى بإشراف مدربه توماس توخيل عندما سقط بنتيجة مدوية ومفاجئة 2-5 على أرضه أمام ويست بروميتش آلبيون وصيف القاع السبت، بعدما طٌرد من صفوفه المدافع تياغو سيلفا بعد مرور نصف ساعة، في افتتاح المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وحقق تشيلسي سلسلة من 14 مباراة من دون هزيمة في جميع المسابقات منذ وصول توخيل الى رأس الجهاز الفني خلفاً لفرانك لامبارد في يناير الماضي، إلا أن هذه البداية المثيرة وصلت الى نهاية غير متوقعة أمام خصم غير متوقع على ملعب ستامفورد بريدج، لتشكل نكسة في مسعى النادي اللندني لإنهاء الموسم في أحد المراكز الأربعة الآوائل المؤهلة إلى دوري الابطال الموسم المقبل، في أول فوز لويست بروميتش بمعقل تشيلسي في الدوري منذ عام 1978.

وافتتح كريستيان بوليسيتش التسجيل للبلوز (27) قبل أن يُطرد تياغو سيلفا بعد دقيقتين إثر إنذارٍ ثانٍ ما شكل منعطفاً للمباراة.

وأنهى ويست بروميتش الشوط الأول متقدماً 2-1 بهدفين في الوقت بدل الضائع بفضل ثنائية ماتيوس بيريرا، قبل أن يواصل تفوقه بهدف ثالث لكالوم روبنسون (63) ورابع لمبايي دياني (68).