تشيلسي يتواصل مع عثمان ديمبيلي

تواصل تشيلسي مع النجم الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي مهاجم برشلونة الذي يبدو في طريقه للرحيل هذا الشهر.

ويعد توماس توخيل مدرب البلوز من أشد المعجبين بالهداف صاحب الـ 24 عاماً بعدما سبق له العمل معه في بوروسيا دورتموند.

وكشف توخيل مؤخراً بأنه ما زال يأسف لاضطراره ترك دورتموند بعد موسم وحيد أشرف فيه على ديمبيلي.

ويتابع تشيلسي وضعية الفرنسي مع البارسا بعد المشاكل الأخيرة التي حصلت بين اللاعب وناديه وتعقد مسألة التوصل لاتفاق حول عقدٍ جديد.

وأعلم برشلونة المهاجم الشاب بأنه يجب أن يرحل هذا الشهر لكن أي صفقة محتملة ستكون على سبيل الإعارة على الأغلب.

ويعتزم تشيلسي ومدربه توخيل ضم لاعب في مركز الظهير الأيسر هذا الشهر مما يعني أن أي تحرك رسمي من أجل هداف البلاوغرانا سيتم خلال الصيف.