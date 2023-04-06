تشيلسي يتواصل مع ممثلي كونتي

البوابة - ارتبط المدير الفني الإيطالي أنتونيو كونتي بعودة محتملة إلى تشيلسي وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "إنديبندنت" البريطانية.

ورحل المدرب عن توتنهام هوتسبير بالتراضي مؤخراً، بالتزامن مع إقالة غراهام بوتر من الإشراف على البلوز.

ومن المرجح أن يتم تعيين فرانك لامبارد أسطورة النادي لشغل هذا المنصب حتى نهاية الموسم الجاري.

ويبحث تشيلسي حالياً عن مدرب جديد يستطيع قيادته في الفترة القادمة بصفة دائمة بعد الاستثمارات الهائلة التي ضخها المالك الجديد تيد بولي منذ استحواذه على النادي الصيف الماضي.

وطفا على السطح اسم كونتي من ضمن المرشحين لتولي المهمة وفقاً للصحيفة، بعدما نجح الإيطالي في قيادته في السابق للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2017.

ومن ضمن الأسماء التي طرحت أيضاً يظهر الألماني يوليان ناغلسمان الذي أقيل في الفترة الماضية من تدريب بايرن ميونخ.