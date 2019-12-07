تشيلسي يحصل على موافقة لضم لاعبين جدد في يناير

سيتمكن تشيلسي بطل الدوري الأوروبي من ضم لاعبين جدد في انتقالات يناير المقبل بعد أن خففت محكمة التحكيم الرياضية يوم الجمعة العقوبة الموقعة عليه في فبراير الماضي.

كما قلصت المحكمة الغرامة على النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز إلى 300 ألف فرنك سويسري (300840 دولاراً).

وعوقب النادي من الاتحاد الدولي (فيفا) بالحرمان من ضم لاعبين في فترتي انتقالات بسبب خرق قواعد الانتقالات الدولية وتسجيل لاعبين أقل من 18 عاماً.

وامتثل تشيلسي للعقوبة في فترة انتقالات واحدة الصيف الماضي.

وقالت المحكمة في بيان "عوقب تشيلسي بالحرمان من ضم لاعبين جدد محلياً أو دولياً لفترة انتقالات كاملة ونفذ النادي العقوبة بالفعل في صيف 2019".

وطعن تشيلسي، صاحب المركز الرابع في الدوري الإنجليزي حالياً، على العقوبة أمام محكمة التحكيم الرياضية في يونيو الماضي.

وعقب تحقيق مطول بشأن كيفية تعاقد تشيلسي مع لاعبيه الصغار في أكاديمية الناشئين أعلن فيفا أن النادي انتهك المادة 19 في اللوائح فيما يتعلق بحالة 29 ناشئاً.

وقال فيفا أن النادي اللندني انتهك أيضاً مادة تتعلق باتفاقات بشأن لاعبين صغار السن ما سمح بالتأثير على أندية أخرى في أمور تتعلق بالانتقالات.

وقالت المحكمة أن المخالفات حدثت مع "عدد أصغر بكثير من اللاعبين" ووجدت انتهاكات في "نحو ثلث الحالات" التي أعلن عنها فيفا ومخالفات "أقل جدية" مما نسبه فيفا للنادي.