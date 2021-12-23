تشيلسي يحضر عرضاً بقيمة 30 مليون جنيه لضم سيرجينيو ديست

قالت صحيفة "دايلي إكسبريس" البريطانية أن تشيلسي قد يقدم عرضاً بقيمة 30 مليون جنيه استرليني من أجل الحصول على خدمات سيرجينيو ديست ظهير برشلونة.

ويرغب بطل أوروبا في التعاقد مع لاعب شاب نظراً للإصابة التي تعرض لها ظهيره الأيسر بين تشيلويل والتي ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

واختارت إدارة البلوز النجم الأميركي الذي لم ينجح في التأقلم مع البارسا وبات أحد نقاط ضعف الفريق.

وتعاقد برشلونة مع صاحب الـ 21 عاماً في صيف عام 2020 مقابل 21 مليون يورو إضافة لـ 5 ملايين أخرى على شكل متغيرات.

ووقع اللاعب على عقدٍ يمتد لمدة 5 أعوام مع بند جزائي بقيمة 400 مليون يورو.

وخاض الأميركي 57 مباراة مع الفريق الكتالوني منذ قدومه في جميع البطولات وسجل 3 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى.