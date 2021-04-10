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تشيلسي يحقق فوزاً كبيراً على كريستال بالاس في الديربي

منشور 10 نيسان / أبريل 2021 - 06:21
تشيلسي يستعيد نغمة الانتصارات بعد سقوطه المفاجىء الأسبوع الماضي أمام ويست بروميتش آلبيون
تشيلسي يستعيد نغمة الانتصارات بعد سقوطه المفاجىء الأسبوع الماضي أمام ويست بروميتش آلبيون

حقق تشيلسي فوزاً كبيراً على مستضيفه كريستال بالاس وهزمه بنتيجة 4-1 على ملعب سيلهيرست بارك في لقاء ديربي لندن ضمن المرحلة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

حملت أهداف البلوز تواقيع كلٍ من كاي هافيرتس (8)، وكريستيان بوليسيتش (هدفان في الدقيقتين 10 و78)، وكيرت زوما (30)، أما هدف بالاس الوحيد فجاء عن طريق كريستيان بينتيكي في الدقيقة 63.

بهذا الانتصار، رفع تشيلسي رصيده إلى 54 نقطة ليرتقي إلى المركز الرابع، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 38 نقطة في المركز الثالث عشر.

كلمات دالة:تشيلسيكريستال بالاسالدوري الإنجليزيكريستيان بوليسيتشكاي هافيرتسكيرت زوما

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