تشيلسي يحول أنظاره صوب ليفاندوفسكي

بات تشيلسي مستعداً للتحرك من أجل ضم روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ بعد تعقد صفقة إيرلينغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند.

وقالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن النادي اللندني قدم عدة لاعبين بالإضافة إلى مبلغ مالي لم يتم الكشف عنه، مقابل استقدام النجم النرويجي الشاب الذي تقدر قيمته بنحو 175 مليون يورو من أسود فيستفاليا، لكن عروضه قوبلت بالرفض.

تشيلسي يتحرك لجلب ليفاندوفسكي

ودفعت هذه التطورات إدارة البلوز للتحرك صوب الهداف البولندي المخضرم صاحب الـ 32 عاماً الذي يمتد عقده مع الفريق البافاري حتى صيف عام 2023K من أجل توفير لاعب يستطيع حل مشكلة أبطال أوروبا الهجومية ويوفر للمدرب توماس توخيل حلاً مناسباً.

وكشفت تقارير سابقة أن ليفاندوفسكي لا يمانع فكرة الرحيل عن بايرن ميونيخ الذي انتقل إلى صفوفه عام 2014 وفاز معه بالعديد من الألقاب.