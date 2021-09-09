تشيلسي يختار خليفة جورجينيو

يدرس تشيلسي بطل أوروبا التعاقد مع نجم خط الوسط الإيفواري فرانك كيسي من ميلان ليخلف الدولي الإيطالي جورجينيو صيف العام القادم.

وقالت صحيفة "دايلي إكسبريس" البريطانية أن النادي الإنجليزي يريد لاعب وسط الروسونيري بعد نهاية الموسم حينما ينتهي عقده الحالي.

وسيعرض البلوز على كيسي 6.9 مليون جنيه استرليني سنوياً.

وكشفت الصحيفة أن تشيلسي يرى في الإيفواري أفضل من يلعب إلى جانب نغولو كانتي في خط الوسط.

وقال جورجينيو مؤخراً من خلال موكله أنه يرغب بالعودة إلى الدوري الإيطالي بعد تجربة سابقة ناجحة مع نابولي.

يذكر أن الإيطالي قاد بلاده للفوز بلقب بطولة يورو 2020 كما ساهم في فوز تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا.