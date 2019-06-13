تشيلسي يختار لامبارد لخلافة ساري

لم تجر أية مفاوضات بين تشيلسي ونجمه السابق، فرانك لامبارد، بشأن تولي تدريب البلوز، حتى الآن، لكن النادي اللندني مصمم على التعاقد مع مدرب ديربي كاونتي، وفقاً لتقارير إعلامية.

فقد ذكرت صحيفة "ذا سن" البريطانية، أمس الأربعاء، أن إدارة تشيلسي عازمة على التواصل مع لامبارد، من أجل خلافة المدرب ماوريتسيو ساري، الذي يرغب بدوره في العودة إلى إيطاليا لتولي قيادة يوفنتوس.

لكن إدارة البلوز لا تريد إنهاء تعاقدها مع ساري، وستنتظر حتى يقوم هو بتقديم استقالته، من أجل تجنب دفع تعويض مالي قدره 5 ملايين جنيه استرليني، والحصول على نفس المبلغ من يوفنتوس في المقابل، إذا ما تعاقد بطل إيطاليا مع ساري.

ويرغب تشيلسي أيضاً في أن يحضر لامبارد معه، مساعده في ديربي كاونتي، جودي موريس، وفقاً للصحيفة.

كما يتطلع لضم ستيف هولاند للجهاز التدريبي، وهو الذي عمل كمساعد من قبل لجوزيه مورينيو وأنتونيو كونتي، ويشغل حالياً منصب مساعد مدرب المنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت.