تشيلسي يخطط لصفقات بارزة من الدوري الإيطالي

كشفت تقارير أن تشيلسي يخطط لإنفاق 200 مليون جنيه استرليني خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل ضم ثلاثة لاعبين من الطراز العالمي.

ويبدو أن العملاق الإنجليزي حدد المراكز التي سيتولى الإنفاق عليها كما حدد أيضاً وجهته المقبلة لهذه الانتدابات الثلاثة والتي ستكون من الدوري الإيطالي.

ويأمل مدرب تشيلسي فرانك لامبارد في تعزيز صفوف فريقه بعدما خضع الصيف الماضي لعقوبة الحرمان من التعاقدات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لوجود انتهاكات في التعاقد مع اللاعبين القصر.

ووفقاً لصحيفة “إيفنينغ ستاندارد” نقلاً عن مصادر إيطالية، فإن تشيلسي يريد التعاقد مع نجم وسط يوفنتوس ميراليم بيانيتش، ومهاجم إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز، وحارس مرمى ميلان جيانلويجي دوناروما.

ويحيط الغموض موقف بيانيتش مع يوفي في ظل عدم تمتعه بثقة المدرب ماوريتسيو ساري في الآونة الأخيرة، علماً وأن التقارير تشير إلى أن النادي الإيطالي قد يتخلى عنه مقابل 55 مليون جنيه استرليني.

ويحظى مارتينيز باهتمام كبير من أندية أوروبية أخرى أبرزها برشلونة، بعد الأداء المميز له هذا الموسم مع إنتر ميلان تحت قيادة المدرب أنتونيو كونتي.

من ناحية ثانية يريد لامبارد الحصول على خدمات دوناروما لعدم اقتناعه بالحارس كيبا آريزابالاغا، وسط توقعات بأن تبلغ قيمة الصفقة حوالي 47 مليون جنيه.

ويرى متابعون أنه إذا نجح تشيلسي في الظفر بهذه الصفقات الثلاث فإن وجه الفريق سيتغير تماماً الموسم المقبل ويصبح أكثر ثباتاً وتوازناً خلافاً للموسم الماضي أو وضعية الفريق هذا الموسم رغم احتلاله مركزاً مؤهلاً للمنافسة الأوروبية.

ويحتل تشيلسي حالياً المركز الرابع بفارق 3 نقاط أمام مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس.